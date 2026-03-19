Celebran Día Mundial del Teatro

La Secretaría de Cultura del gobierno de México —a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por conducto de la Coordinación Nacional de Teatro (CONT), la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), así como la Dirección General de Circuitos y Festivales Culturales, por medio del Centro Cultural Helénico y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), y el programa de Semilleros Creativos— se suman a la celebración del Día Mundial del Teatro 2026, una amplia y diversa programación de alcance nacional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha destacado que la conmemoración del Día Mundial del Teatro “es una oportunidad para reconocer la fuerza del quehacer escénico en todo el país y refrendar el compromiso institucional con una programación amplia, diversa y cercana a distintos públicos y territorios”.

Disciplina

“El teatro es una de las expresiones más vivas de nuestra cultura: convoca, interpela y crea comunidad. Celebrar el Día Mundial del Teatro es reconocer a quienes lo hacen posible, y seguir abriendo espacios para que más personas se encuentren con la potencia del arte escénico en todo el país”, señaló Curiel.

Instaurado desde 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI, por sus siglas en inglés), el Día Mundial del Teatro es una oportunidad de reafirmar la importancia del arte vivo, crear conciencia sobre la relevancia de las expresiones escénicas y reconocer el trabajo de artistas, compañías y promotores que construyen la labor.

Cada año, el ITI comisiona a un miembro de la comunidad teatral internacional redactar un mensaje a todo el mundo. El presente año fue escrito por el actor estadounidense Willem Dafoe. En la conferencia, el mensaje fue leído por la directora, docente y dramaturga Sandra Félix, quien enfatizó la leyenda: “El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos”.

En dicho mensaje, Dafoe “defiende en sus conclusiones el tema presencial del teatro, la asistencia del público para poder lograr esta comunidad y sentido. Entonces la invitación más relevante está en hacerle al público esta convocatoria para que venga y rinda homenaje a la gente de teatro en su día”.