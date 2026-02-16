Celebran el amor y la amistad

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura organizó la tarde del viernes 13 de febrero el festival ¡Que Viva el Amor y la Amistad!, el cual tuvo lugar en el teatro al aire libre del remodelado parque Bicentenario, a donde acudieron diversas familias, parejas y personas de distintas edades a disfrutar el magno evento.

Como parte del programa hubo talleres, conciertos y una expoventa de artesanos. Los organizadores mencionaron que las actividades estuvieron diseñadas para compartir el momento. También se contó con la participación de los cantante Rolman Constantino, Dulce Méndez, Aidé Astorga, Néstor Catalán, Nikoletta, entre otros.

Cabe resaltar que este programa es impulsado por el Ayuntamiento que encabeza Ángel Torres Culebro, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura.