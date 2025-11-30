Celebran el Día de Acción de Gracias

Los Aguilar celebraron el Día de Acción de Gracias en familia y con una foto muy especial en la que aparecieron los integrantes de una de las dinastías musicales más conocidas, aplaudidas y polémicas de México.

Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, y sus hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela protagonizaron la imagen en la que también aparece Christian Nodal, esposo de Ángela, y el prometido de Aneliz.

Los Aguilar han tenido un año lleno de altas y bajas, sobre todo Ángela, quien ha sido blanco de críticas desde que destapó su romance con Nodal. Más de un año después de la boda por el civil, la pareja sigue provocando controversia mientras alista su boda religiosa.

Lo que se sabe de esa celebración planeada para mayo de 2026, es que se realizará en Zacatecas, con un ambiente y un menú muy mexicanos.

Ángela y Christian están en medio de sus respectivas giras en Estados Unidos, y ambos han sido captados acompañando al otro en sus presentaciones, donde han podido sentir el cariño del público a diferencia de las redes sociales, donde las opiniones sobre ellos están muy divididas.