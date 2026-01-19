Celebran el Día de las Chiapanecas

El Día de las Chiapanecas volvió a llenar de color y orgullo las calles de Chiapa de Corzo al reunir a cientos de mujeres que año con año participan en una de las expresiones más simbólicas de la Fiesta Grande. Portando con respeto y dignidad el traje, se sumaron al desfile que recorrió la ciudad colonial, reafirmando el papel fundamental de la mujer chiapaneca en la preservación de las tradiciones.

Más allá de una celebración, esta fecha se consolidó como un encuentro que reconoce la fuerza, la fe y la identidad cultural de las mujeres, recordando que la indumentaria chiapaneca no es un adorno, sino un símbolo vivo de historia y pertenencia