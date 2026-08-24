Celebran el sabor de Chiapas

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas llevó a cabo la segunda edición de la Comida en Honor al Cochito Horneado: Celebrando el Sabor de Chiapas, en el Exconvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo.

El encuentro se desarrolló como parte de las actividades de Agosto, Mes del Cochito Horneado 2026 y reunió a representantes de los sectores público, empresarial, gastronómico y de medios de comunicación.

El objetivo fue reconocer la importancia de este platillo en la cocina tradicional chiapaneca y promover la participación del sector restaurantero en la preservación de las tradiciones culinarias.

En representación del gobernador, Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó la relevancia de respaldar iniciativas vinculadas con la cultura, la gastronomía y el desarrollo económico de las comunidades.

El presidente de Canirac Chiapas, Cristian Pérez Morales, indicó que la organización del evento fue resultado de la colaboración entre restauranteros, cocineras tradicionales, productores, empresarios e instituciones relacionadas con la actividad gastronómica.

Orden del día

En el encuentro fue entregado un reconocimiento al empresario y político chiapaneco Enoch Araujo Sánchez, por su trayectoria y sus aportaciones al desarrollo del estado. De igual manera, se reconoció el trabajo de restauranteros, cocineras y promotores de la cultura chiapaneca dedicados a conservar recetas, técnicas y expresiones artesanales transmitidas entre generaciones.

En este marco, se destacó la labor de Luz María Cabrera Montaño como impulsora de los textiles de Aldama, cuya trayectoria contribuye a preservar y promover la riqueza cultural y artesanal de los pueblos originarios de Chiapas.

Cristian Pérez Morales informó que Canirac Chiapas continuará promoviendo iniciativas de colaboración entre el sector restaurantero, las instituciones públicas, los productores y los representantes de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la actividad económica y preservar el patrimonio gastronómico y cultural de la entidad.

La segunda edición de la comida dedicada al cochito horneado concluyó con la participación de representantes de los sectores involucrados y con el reconocimiento de este platillo como parte de la tradición culinaria de Chiapas.