Celebran encuentro artístico en Chamula

Actuando como pilar en la articulación de políticas y programas culturales, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en colaboración con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) y el Ayuntamiento de Chamula, llevó a cabo el encuentro artístico “Lekil kuxlejal ta vob”.

Este evento de trascendencia cultural resonó con la esencia de la identidad chiapaneca y se enmarcó de manera armoniosa en las festividades de San Juan Bautista.

Comunidad

La iniciativa representó un valioso y enriquecedor intercambio de saberes ancestrales, transmitidos de generación en generación, así como expresiones artísticas contemporáneas que reflejaron la inmensa, diversa y multifacética riqueza pluricultural que caracteriza a la entidad.

El objetivo fue establecer, crear y abrir espacios de convivencia pacífica, así como de diálogo intercultural constructivo, con la finalidad de fortalecer una cultura de paz arraigada y perdurable entre los diversos pueblos.

De manera paralela, este encuentro generó un ambiente palpable de hermandad, solidaridad y mutuo respeto, que no solo enalteció la fiesta tradicional, sino que también se erigió como un proceso vital, dinámico y transformador de reconstrucción del tejido social.

Programación

La jornada artística contó con la destacada participación de los creadores, músicos y artistas de las casas de cultura de Chalchihuitán, Pantelhó, Zinacantán y las y los anfitriones de Chamula, quienes compartieron con el público el resultado de sus procesos creativos y de preservación comunitaria.

Este encuentro reunió a seis municipios Chalchihuitán, Pantelhó, Zinacantán, San Juan Chamula, Oxchuc y San Cristóbal. El programa se enriqueció con la presencia de talentos invitados que cautivaron a los asistentes, entre ellos la virtuosa arpista Daniela Anahí; una espectacular demostración de la danza prehispánica maya; el grupo infantil de música tradicional “Ajaw de muk’ul kalpul”,

integrado por niñas del municipio de Oxchuc, quienes dieron muestra del relevo generacional en la música comunitaria; así como la participación de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).