Celebran Feria de la Mujer Artesana

La Primera Feria de la Mujer Artesana y Productora celebró, en el centro cultural El Carmen, el talento, la creatividad y la fuerza de más de 40 mujeres provenientes de pueblos originarios.

Durante la jornada se contó con exposición y venta de productos, en el marco del Día Estatal de las Mujeres, con el fin de generar un encuentro de cultura y derechos humanos.

El centro cultural, perteneciente al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), visibilizó el papel de la mujer indígena en la economía local y en la preservación de las tradiciones.

Marina Ileana Martínez Romero, directora del espacio, en representación de Angélica Altuzar Constantino, titular del Coneculta, afirmó que esta iniciativa parte de una estrategia interinstitucional que abarca 17 municipios de la región Altos, con acciones cultural que fortalecen la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres.

En el evento, se presentó el Decálogo Humanista para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de una agenda prioritaria que reconoce a la niñez como pilar esencial en el tejido social de Chiapas. Esta acción se suma al compromiso de la institución por generar espacios seguros, inclusivos y transformadores para las mujeres y sus comunidades.

Cabe destacar que Patricia Díaz, presidenta estatal de la Coordinación de Artesanías de Mujeres Indígenas de Chiapas, acompañó esta jornada impulsando el desarrollo cultural y económico de las mujeres en el estado.