Celebran la riqueza lingüística de México

Rumbo a la presentación del próximo sábado 22 de noviembre de 2025, se lleva a cabo el campamento de la Fiesta de las Culturas Comunitarias Yoltlajtoli-Voces Vivas, el cual reúne, en el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, en Morelos, a más de mil 500 niñas, niños y jóvenes de 26 entidades del país, incluidas agrupaciones comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), coros y orquestas comunitarias de Faros, Utopías y Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), y los Cuicallis: Casas de Canto y Poesía de la Niñez Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para conformar un contingente de más de mil quinientas personas, infancias y juventudes.

Como parte de las actividades, las agrupaciones dieron una muestra de la presentación escénica que llegará el sábado a las 17:30 horas al corazón de México. De manera previa, el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, afirmó que Yoltlajtoli-Voces Vivas pone en evidencia el crecimiento del programa Cultura Comunitaria.

“Este evento —a través de las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, y especialmente de diversas comunidades indígenas— celebrará la enorme riqueza cultural y, sobre todo, lingüística de nuestro país. Es para nosotros un verdadero placer y orgullo tener la oportunidad de trabajar, a través del programa Cultura Comunitaria, con estas comunidades en las que hemos podido acercarnos y nos han permitido trabajar de la mano y en coordinación con ellos”, afirmó Rentería Yrene.

El Coro Nacional Comunitario está integrado por los coros comunitarios impulsados por el SNFM, así como por niñas, niños y jóvenes de los Comedores y Casas de la Niñez Indígena del INPI, quienes hacen su debut en el Zócalo, de la misma forma que las más de 100 niñas de la Banda Comunitaria Tradicional de Mujeres Indígenas, integrada por músicas de las orquestas, ensambles y bandas comunitarias de la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla, también coordinadas por el SNFM.