Celebran los 60 años de Farabeuf

Fotografías, documentos, pero sobre todo libros, integrarán la exposición “Homenaje a Salvador Elizondo. El impacto de ‘Farabeuf’ a 60 años de su aparición”, curada por la fotógrafa Paulina Lavista, viuda del célebre escritor, que es fundamental de la narrativa experimental en lengua española, y que será recordado por El Colegio Nacional, a través de la inauguración de esa muestra y de la conversación que sostendrán Javier García-Galiano, Georgina García Gutiérrez Vélez y Paulina Lavista, con la moderación del arquitecto Felipe Leal, coordinador del homenaje.

Obra emblemática

En la conversación que se llevará a cabo en el Aula Magna de El Colegio Nacional, los estudiosos y lectores de la obra de Salvador Elizondo, hablarán sobre el impacto de la novela “Farabeuf”, que continúa siendo un referente de la experimentación literaria y un texto clave para reflexionar sobre los límites de la representación y la experiencia en la literatura.

A 60 años de la publicación de Farabeuf (1965), El Colegio Nacional rinde homenaje a uno de los escritores más singulares de la literatura mexicana. Esta novela es considerada la más emblemática de Elizondo, constituye una de las propuestas narrativas más audaces de la literatura mexicana del siglo XX.

Paulina Lavista, como heredera del archivo y de la obra de Salvador Elizondo, curó la muestra y encabezará el recorrido por la exposición bibliográfica que da cuenta del universo literario y de pensamiento del escritor que desarrolló una obra marcada por la reflexión sobre el lenguaje, la percepción y la memoria.

A lo largo de su trayectoria como novelista, ensayista, traductor y académico, Salvador Elizondo (1932-2006) exploró las posibilidades formales de la escritura y estableció un diálogo constante entre literatura, filosofía, cine y artes visuales.

La muestra se podrá visitar de lunes a sábado de 10:30 a 18:30 horas, en las salas principales de El Colegio Nacional.