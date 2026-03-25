Celebran los cien años de Jaime Sabines

Este 25 de marzo del 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los poetas más importantes de habla hispana. Para conmemorar la efeméride, el Congreso del Estado de Chiapas nombró al 2026 como el Año de Jaime Sabines.

Desde su aprobación en el pleno, se trabajó en un intenso programa que involucrara a distintas dependencias de gobierno, con la finalidad de celebrar la obra y el legado del autor de Horal. De este modo se homenajea a Sabines como una de las voces más queridas y leídas en lengua española. “Las actividades se realizan como una forma de honrar la obra y el legado del poeta chiapaneco cuya voz ha marcado la literatura mexicana y ha contribuido a la construcción de nuestra identidad cultural”, expusieron legisladores en el pleno.

Desde el mes de enero comenzaron los eventos. El teatro Francisco I. Madero fue uno de los espacios donde se llevaron a cabo mesas de lectura, conferencias y presentaciones de libros sobre el célebre personaje. Asimismo, circuló información sobre la publicación de un libro con poemas inéditos, los cuales han sido resguardados por la familia.

Al respecto, la periodista cultural Pilar Jiménez Trejo, quien logró capturar la personalidad, los pensamientos y las reflexiones de Jaime Sabines en su obra Apuntes para una biografía, refirió que la familia del autor tiene bajo su resguardo más de 80 carpetas con manuscritos y algunos poemas inéditos.

Actividades de este 25 de marzo

Para comenzar los festejos por el centenario de Jaime Sabines, el Congreso del Estado de Chiapas presentará la exposición fotográfica “Adiós a Yuria”, que consta de imágenes pertenecientes a la colección de Éliane Casorla. La cita es a las 10:00 horas.

A las 17:45 horas, en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se desarrollarán dos actividades: primero, la proyección de la lectura de Joan Manuel Serrat bajo el título “El aroma de ‘La luna’”, y después será el turno del conversatorio “Yo no lo sé de cierto. De poeta a poeta”, con la participación de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Balam Rodrigo, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014.