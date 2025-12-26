Celebran mirada de León Portilla

En febrero próximo se conmemorará el centenario del nacimiento del escritor, historiador, filósofo y académico Miguel León-Portilla (1926-2019) con un homenaje en el Colegio Nacional, la publicación de sus memorias y la integración de su biblioteca y archivo. También será recordado en la UNAM, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) y en Baja California.

Así lo detalló a Excélsior la lingüista Ascensión Hernández Triviño, quien fuera esposa del historiador mexicano y quien actualmente reúne y ordena el acervo documental, bibliográfico y hemerográfico del autor de Visión de los vencidos.

Para lograrlo, la también académica recién adquirió una casa en la calle de Francisco Sosa, en Coyoacán, donde ahora mismo acomoda cientos de libros, entre facsimilares de códices, libros antiguos y las traducciones de la obra de León-Portilla.

¿Qué homenajes se dedicarán a León-Portilla?, se le preguntó a la lingüista Ascensión Hernández Triviño. “Tendremos el homenaje que ha surgido en El Colegio Nacional, que le han encargado a Eduardo Matos Moctezuma y al que se han sumado la Academia Mexicana de la Lengua (AML) y la Academia Mexicana de la Historia (AMH).

“Hasta donde entiendo, le han encargado una antología con textos de Miguel. Hace poco, Eduardo me escribió y le mandé un texto que casi nadie conoce y que podría integrarse a ese volumen. Lo publicó en Monterrey, en 1971, en una revista que a lo mejor ya no existe: ‘Sembradores de Amistad’”, comenta.

¿Cuál es el tema del texto?, se le cuestiona. “Es un artículo muy bonito que habla sobre la palabra ‘ixtli’, que en náhuatl significa rostro; es un texto corto, del estilo de esos ensayos de José Ortega y Gasset”, responde.

A esto se sumará la publicación de las memorias del historiador mexicano: “El centenario también coincidirá con la publicación de sus memorias (en El Colegio Nacional). Cuando él murió dejó sus memorias; pensamos que saldrían en dos o tres años, pero no ocurrió así, así que vamos a aprovechar también para que vean la luz en 2026”.

¿Cómo están organizadas? “Son 18 episodios de su vida que tienen una continuidad, aunque también se podrán leer por episodio. Es un libro que cuenta toda la vida de Miguel, desde que se forma en sus primeros años hasta el final de su vida”.