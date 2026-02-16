Celebran nuevo emprendimiento

En amena reunión, Yazmín y Hueman presentaron su nuevo emprendimiento, enfocado en uniformes médicos, para lo cual convocaron a amistades y destacadas personalidades de los ámbitos político y social de Tuxtla Gutiérrez. Los anfitriones recibieron cálidas felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa profesional. Como parte del evento se llevó a cabo una pasarela para mostrar algunos de los diseños que formarán parte de su propuesta