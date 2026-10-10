Celebran sus años de servicio

Una tarde llena de afecto y reconocimiento vivió el Dr. Pedro con motivo de su jubilación, rodeado de familiares y personas que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional en el Centro de Salud IMSS-Bienestar de Raudales Malpaso, Chiapas. La celebración estuvo amenizada con música de mariachi, abrazos, palabras de cariño y un brindis en su honor, dando paso a una nueva etapa en la vida del médico, quien recibió numerosas muestras de cariño y buenos deseos de seres queridos y colegas