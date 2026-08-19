Celebran última jornada del Danzatlán

Luego de cuatro días, la novena edición del Festival Internacional de la Danza. Danzatlán llegó a su fin con dos actividades de entrada libre que disfrutaron personas de todas las edades en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en Texcoco: una clase de ballet masiva y un homenaje a Nellie Happee, por más de 70 años de trayectoria.

En la explanada del auditorio Miguel León Portilla del recinto, Elisa Carrillo Cabrera compartió sus conocimientos de ballet con 250 asistentes de 4 a 65 años, quienes, además de Texcoco, acudieron de otros puntos del Estado de México como Teotihuacán, Chimalhuacán, Ojo de Agua, Ciudad Nezahualcóyotl y CDMX.

Esta clase masiva inició a las 9 horas y durante 75 minutos la bailarina mexiquense guió a la concurrencia para hacer calentamiento, ejercicios de flexibilidad y posiciones de danza clásica. La música fue interpretada por el pianista Eduardo Cabrera Perea.

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Luego, a las 11:00 horas, el escenario cambió a la sala de conciertos “lisa Carrillo, donde Nellie Happee (1930) recibió un homenaje por sus más de siete décadas de trayectoria y sus contribuciones en pro de la danza, como cofundar el Ballet Clásico de México —hoy Compañía Nacional de Danza— y formar a múltiples generaciones de niñas, niños y jóvenes.

“Este (homenaje) es un reconocimiento más de los muchos que ha recibido en su carrera por su magnífica labor y todo lo que ha hecho y entregado a la danza en nuestro país. Es algo que quedará siempre en muchos artistas, estudiantes y el público que ha visto sus obras”, fueron las palabras que dedicó Elisa Carrillo a la bailarina, coreógrafa y docente mexicana. “Para mí este es un momento muy especial porque usted fue una de las maestras que me hizo el favor de firmar una carta de recomendación, cuando lo necesité, para que pudiera obtener una beca”, recordó la bailarina, quien agradeció a Happee haberla apoyado cuando era estudiante de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, pues sin ello no se le hubieran abierto las puertas. “Es importante no olvidar quién nos apoyó”, dijo.