Celebran vitalidad de El Llano en llamas

Se publica una edición conmemorativa con la primera versión del relato. Cortesía

La primera edición de El Llano en llamas, de Juan Rulfo, apareció el 18 de septiembre de 1953 y para celebrar su 70 aniversario la editorial RM y la Fundación Juan Rulfo publican una edición conmemorativa que reproduce, además del texto definitivo del cuento que da nombre al libro, la primera versión del relato, aparecida en 1950, en la revista América, como una manera de celebrar a uno de los libros más vitales y de las letras mexicanas.

El volumen, que también incluye un número importante de las portadas de diversas traducciones de este libro, nos acerca a una relectura imprescindible de un clásico. “Cada relectura de El Llano en llamas es diferente, quizá porque uno cambia y contigo se modifica el punto de vista”, dice a Excélsior Víctor Jiménez, director de la Fundación Juan Rulfo, a propósito de la edición conmemorativa. “Además, me parece que, en los últimos 10 años, el cuento ha adquirido una gran jerarquía en todo el mundo que antes no tenía y eso ha beneficiado a este libro”, apuntó.

Y aunque reconoce que eso no implica que la novela haya pasado a un segundo plano, “es sabido que el cuento estaba relegado, aunque últimamente tiene mucho auge editorial, tal como lo revela el apéndice de esta edición, con las portadas de las traducciones de este libro al polaco, holandés, noruego, sueco, japonés, finlandés y francés, entre otros.

Además, comentó Jiménez, “para muchos lectores de todo el mundo, el tema que trata Rulfo es lo de menos, así que no les importa si eso ocurre en Jalisco ni que fue la Revolución, lo que les interesa es el tratamiento de los personajes, así como los conflictos humanos y las tragedias pavorosas (de sus relatos). En ese sentido, Elías Canetti afirmaba que había cinco cuentos que le parecían vitales, entre los cuales incluyó ¡Diles que no me maten!, incluido en este libro, como una de las obras maestras universales del cuento”.

Por su parte, el traductor y crítico literario Roberto Bernal abordó la relevancia literaria del volumen. “Lo que veo en El Llano en llamas en estos 70 años es cómo ha cambiado la forma de leer y de interpretar la obra de Rulfo, porque ahora se percibe el trabajo de Rulfo como la obra cumbre de la literatura mexicana, aunque no nació así.

“La obra de Rulfo es muy solitaria y no tiene ninguna relación con la demás literatura que se estaba haciendo ni con la literatura oficial que vino después; y ahora es percibida como una obra nacional, cuando no hay ningún vínculo con la demás literatura (de su tiempo), es decir, es una obra separada del resto de lo que se produjo”, aseveró Bernal.

Incluso, destacó la manera como Rulfo logró desligarse de la tradición retórica española. “Eso lo llevó a una dimensión de un lenguaje literario propio y a la reinvención de nuestra lengua, tal como lo hicieron João Guimarães Rosa en la lengua portuguesa y William Faulkner en lengua inglesa”.