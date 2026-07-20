Celebrando 50 años de Cuarto Poder

En un ambiente de elegancia y cordialidad, Cuarto Poder festejó su 50º aniversario con una distinguida velada que reunió a personalidades de los ámbitos político, empresarial, social y periodístico de Chiapas. Los asistentes compartieron gratos momentos de convivencia, recordando la trayectoria de uno de los medios impresos más importantes del estado, mientras recorrían una exposición con fotografías, portadas y momentos emblemáticos que han marcado la historia del periódico a lo largo de cinco décadas.

La celebración continuó con una exquisita cena, en la que los invitados brindaron por el legado y el compromiso informativo de Cuarto Poder, destacando su contribución al desarrollo del periodismo en la entidad. Fue una noche llena de reencuentros, buenos deseos y reconocimiento para un medio que durante 50 años ha acompañado e informado a generaciones de chiapanecos