Celebrando a Cristina

Muy emocionada Cristina celebró sus 39 años de vida, rodeada de sus amistades. Disfrutó una tarde inolvidable, que comenzó con una deliciosa comida, en una atmósfera de gran alegría. Risas, abrazos y brindis se convirtieron en los ingredientes perfectos para una ocasión increíble, tejida con los hilos del cariño y la complicidad. Fue un honor para todos los presentes poder acompañarla y expresarle sus mejores deseos en este nuevo año de vida que inicia