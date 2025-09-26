Celebrando a Emiliano

Sin duda que cumplir años es una bendición y es por eso que los papis del pequeño Emiliano celebraron sus dos años de vida con una increíble fiesta en donde los acompañaron amigos y familiares cercanos a la familia quiene se la pasaron de lo mejor. No faltó un divertido show infantil, piñatas llenas de dulces y el hermoso pastel en donde el festejado apagó las velitas pidiendo un deseo y al final todos sus amiguitos le cantaron “Las mañanitas”. ¡Felicidades!