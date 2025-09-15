Celebrando a México

Con gran entusiasmo y en un ambiente lleno de energía, un estudio celebró una vibrante Master Class Fitness con motivo de las fiestas patrias, en la que socias y coaches se unieron para vivir una experiencia única de ejercicio, diversión y tradición mexicana. Las asistentes acudieron con atuendos en colores patrios, aportando un toque festivo y especial. Posteriormente, disfrutaron una grata convivencia, además de participar en rifas y dinámicas