Celebrando a una pequeña guerrera

Paula Leonor celebró su cumpleaños con una fiesta que sus padres organizaron para que disfrutara con sus amigos. El lugar fue decorado con motivos de la película animada Las Guerreras K-pop, creando un ambiente temático especial. La festejada recibió regalos y cálidos abrazos. Como es tradicional, no faltaron “Las mañanitas” ni las emocionantes piñatas, momento de alegría en el que todos los niños obtuvieron dulces como recuerdo de la celebración