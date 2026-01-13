﻿﻿
Celebrando los 5 años de Emilia

Enero 13 del 2026
Celebrando los 5 años de EmiliaEmilia con sus papa´s Roma´n y Ross
Celebrando los 5 años de EmiliaEugenio y Patricio, con su mamá y la cumpleañera
Celebrando los 5 años de EmiliaKarina y Jorge, con Milton, Mia y David

Rodeada de alegría, música y mucho color, la pequeña Emilia festejó sus 5 años de vida con una encantadora reunión, bajo la temática de Las Guerreras K-pop. La cumpleañera disfrutó al máximo cada momento, divirtiéndose con los juegos preparados para la ocasión y sorprendida por un espectacular show inspirado en la película, que hizo cantar y bailar a todos los invitados. Una tarde inolvidable, llena de sonrisas, magia y energía, en la que Emilia fue la gran protagonista

