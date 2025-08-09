Celebrarán a Tuxtla como capital

Por muchos años el Museo de la Ciudad fue el lugar donde se celebraban los aniversarios del nombramiento de Tuxtla como capital del estado de Chiapas. Sin embargo, desde el 2020 el festejo ha tenido que cambiar de sede, debido al cierre del inmueble.

Aunque el Ayuntamiento capitalino se niega a abrir el espacio y a dar explicaciones al respecto, la Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad convocó al público en general a festejar el 133º aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital.

A través de la página de Facebook del Museo de la Ciudad, invitaron a ser parte de la “tradicional coronación tuxtleca”, que es una de las actividades más especiales de esta comunidad. Para ser parte del evento detallaron que la dinámica es muy sencilla: “Trae tus flores y únete a nosotros para honrar a nuestra hermosa ciudad. Con cada flor ayudaremos a crear una impresionante corona floral que simbolizará la unión y la belleza de nuestra comunidad”.

Asimismo, indicaron que acompañarán esta conmemoración con el programa de resistencia cultural que se lleva a cabo todos los fines de semana. Además de la coronación, se tendrá un ensamble folclórico con sabor a identidad, un foto-conversatorio comunitario con el tema “¿Qué Tuxtla soñamos?” y “una presentación de marimba para que el centro vibre”.

La cita es este sábado 9 de agosto a partir de las 12:00 horas, a las puertas del Museo de la Ciudad. “Ven con tu familia y amigos. ¡Tu participación es lo más importante para que esta celebración sea inolvidable!”, destacaron.

Más eventos sabatinos

En diversas entrevistas, Mariana Villa, directora de Proyectos del Museo de la Ciudad y representante legal de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, indicó que continuarán con las actividades sabatinas hasta que logren la reapertura de este espacio.

Agregó que no hay avances en el diálogo con las autoridades municipales, quienes son las responsables de que el lugar esté inhabilitado. Refirió que, aunque cada día son más los ciudadanos que se suman a la causa, y a pesar de haber tenido un acercamiento con otras autoridades, el caso no avanza.