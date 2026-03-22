Celebrarán Día del Libro con Pedro Páramo

Pedro Páramo, la emblemática novela de Juan Rulfo, con el que es uno de los inicios más potentes de la literatura en lengua española: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”, es la elegida para el maratón de lectura en voz alta el próximo 23 de abril, Día Mundial del Libro, que es ya una tradición, pero además está lectura-homenaje, será la primera de distintas actividades con las que se recordará al gran escritor jalisciense, y marcará el arranque de los festejos por los 40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En colaboración con la familia del autor y la Editorial RM, la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UDG) y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, así como todos los planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UDG y sedes del Sistema Universitario de Bibliotecas Públicas, vibrarán cuando se abran las páginas de esta novela que ha fascinado a muchas generaciones.

Inicio de festejos

A través de un comunicado, la FIL Guadalajara, señala que el maratón de lectura de Pedro Páramo en el Día Mundial del Libro marcará el arranque de los festejos por los 40 años de la Feria que arrancó en 1987, así como el comienzo de las actividades con las que la que la que el encuentro literario más importante en lengua española, recordará a Juan Rulfo a cuatro décadas de su fallecimiento, y que culminarán en su próxima edición, a realizarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

La lectura central se llevará a cabo este 23 de abril en la explanada de la Rectoría General de la UDG (Juárez y Enrique Díaz de León), de 10:00 a 17:00 horas, donde quienes participen recibirán, como marca la tradición catalana de Sant Jordi, una rosa y un ejemplar de la novela. Además de la lectura, así como de la venta y exhibición de libros por parte de editoriales y librerías locales, FIL Niños contará con una activación especial abierta a todo el público.

Al finalizar la jornada tendrá lugar una mesa de diálogo en la que participarán Juan Carlos y Pablo Rulfo, además de Marisol Schulz Manaut, quienes develarán al Juan Rulfo más íntimo y sus distintos intereses, como la literatura, el cine y la fotografía. Este año, la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola será la segunda sede oficial, mientras que gracias al apoyo del SEMS el festejo se extenderá a todo Jalisco.

Donaciones

En esta iniciativa de la feria, en la que también colaborará la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, además de otras instituciones y ayuntamientos, se regalarán más de dos mil ejemplares de la novela a lectores de todo Jalisco.

La obra del escritor, guionista y fotógrafo mexicano transformó profundamente la narrativa latinoamericana. Rulfo fue autor de El Llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), considerada una de las novelas más importantes del siglo XX, en la que se narra el viaje de Juan Preciado al pueblo de Comala en busca de su padre.