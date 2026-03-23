Celebrarán Día Mundial del Teatro

La Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del gobierno de México se suma a la conmemoración del Día Mundial del Teatro con una serie de actividades gratuitas en diversas entidades del país, donde el escenario se abre como un espacio de encuentro, juego y creación colectiva.

En Tabasco, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena presentará ¿Quién anda ahí?, una puesta en escena que, desde la tradición y la mirada crítica, revelan las contradicciones y afectos de la vida cotidiana, recordándonos que el teatro también es espejo y cuestionamiento. La obra se presentará en el teatro de Mazateupa, Nacajuca, el sábado 21 de marzo, en punto de las 18:00 horas.

En Guanajuato, niñas, niños y jóvenes del Semillero Creativo de Salamanca explorarán el teatro de sombras, jugando con la luz, el cuerpo y las siluetas para dar vida a historias nacidas de la imaginación. Estas acciones tendrán lugar el 23 de marzo, en el Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas, a las 15:00 horas.

Por su parte, en Morelos, el Semillero Creativo de Teatro en Miacatlán llevará a cabo el 2° Encuentro Escénico: Semillas de primavera, que reunirá a Semilleros de teatro, circo y clown en una jornada donde las disciplinas dialogan en comunidad. La cita es el jueves 26 de marzo, en la Plaza Cívica de Coatetelco, en punto de las 16:00 horas.

La palabra

De igual forma, en Zacatecas, la voz se volverá colectiva con el Mensaje del Día Mundial del Teatro, a cargo del Semillero Creativo de Teatro en Morelos, un acto que recuerda que la palabra también es un escenario compartido. El encuentro se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, en el Domo del embovedado del arroyo principal de Morelos, Zacatecas, a las 14:00 horas.

En Veracruz, el teatro guiñol tomará forma a través de marionetas de madera creadas por las y los participantes del Semillero Creativo de Laudería, Son, Jarana y Zapateado en Cosoleacaque, que narrarán saberes, oficios y memorias de sus comunidades. La cita es el sábado 28 de marzo, en el Pabellón Cultural Jesús Reyes Heroles, a las 18:00 horas.

A través de estas acciones, el teatro se reafirma como un espacio vivo: un lugar donde lo individual se vuelve colectivo, donde la escena permite nombrar lo que duele y también lo que esperanza.