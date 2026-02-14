Celebraron el amor y la amistad

Con motivo del mes del amor y la amistad, varias persona participaron en una master class. Desde muy temprano llegaron luciendo outfits especiales para sumarse a esta activación que estuvo guiada por “coaches” que pusieron a todos a moverse con una rutina llena de energía, música y buena vibra. Durante la jornada no solo se ejercitaron, sino que también recibieron obsequios y compartieron un delicioso desayuno que incluyó unos deliciosos chilaquiles, creando un ambiente de convivencia inmejorable