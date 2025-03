Celebridades viven ríspido momento

Fue durante la conferencia de prensa de “Dancing Queens” que Ana Bárbara y Martha Sánchez demostraron que, a pesar del entusiasmo que les embarga el hecho de formar parte del mismo proyecto, pueden llegar disentir en algunos aspectos pues, cuando posaban para la prensa, junto a Fey, un desacuerdo las llevó a acercarse a su productor y hacerle saber su descontento.

Ana Bárbara, Fey y Martha Sánchez hablaron de la segunda fecha que ofrecerán en el Auditorio Nacional el 20 de junio, luego de lo exitoso que resultó el espectáculo que tuvo lugar en junio del año pasado, a propósito del PRIDE y el día en que se conmemora a la comunidad LGBT+.

Pese a que se pidió a los medios que no se hicieran preguntas acerca de los problemas familiares que Ana Bárbara atraviesa en la actualidad, hubo con quienes la cantante de “Bandido” sí se abrió, como fue el caso de Luz Elena González, que acudió al evento como representante de Venga la alegría.

Luz Elena y Ana Bárbara trabajaron juntas en Una familia con suerte, telenovela donde daban vida a dos hermanas, época en la que hicieron una muy buena amistad, lo que permitió a la grupera abrirse con su excompañera.

De hecho, no pudo contener el llanto cuando la conductora se refirió a ella como una buena madre e hija, pues desde hace tiempo, se ha sugerido que Ana Bárbara ha priorizado su relación amorosa con Ángel Muñoz, de quien aseguran que maltrata a sus hijos. “Ay, perdón, me emociona porque, efectivamente, mi bandera es el amor a mis padres y a mis hijos y lo que me tiene aquí es eso, la fuerza que tengo”, declaró.

Apoyada por sus compañeras de elenco, que trataron de darle palabras de aliento, Ana Bárbara también se dijo dichosa de compartir escenario con dos artistas que respeta y admira. “Hay una conexión de respeto a sus carreras, a sus trayectorias impactantes, de su poderío como mujeres en la industria, que no es fácil, de esa... Se le puede llamar hermandad, admiración y complicidad es que vuelve ‘Dancing Queens’”, señaló.

Sin embargo, cuando las famosas posaban frente a las cámaras, se evidenció que Ana Bárbara y Martha Sánchez vivieron un incómodo momento, cuando la grupera le hizo un comentario a la intérprete de “Colgando en tus manos”, el cual parece no haberle parecido, pues inmediatamente la miró y se alejó de ella.

A continuación, Ana Bárbara se acercó a su productor Sergio Gabriel para denotar su descontento. Trascendidos afirman que la intérprete de “Y lo busqué” quería ser quien fuera siempre fotografiada al medio y quien llevara la voz de las tres cantantes, lo que parece que no fue del agrado de Martha.