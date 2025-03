Para la cantante colombiana Fanny Lu, ser mujer en la actualidad implica trabajar en el amor propio y en reconocer que cada error y acierto forman parte de esa personalidad que evoluciona todos los días. “Amo la mujer que soy, con todos mis errores”, afirma la artista destacando la importancia de aceptar y de abrazar con gozo lo que somos, tal como lo refleja su nuevo sencillo “La mujer que soy”.

Con dicho tema, Fanny Lu marca su regreso a la escena musical, y ofrece además un homenaje a su evolución como mujer y artista. La canción es una invitación al empoderamiento femenino, pero no desde un lugar ajeno, sino desde un terreno más íntimo: el amor propio. “Es una celebración de la mujer que soy hoy, de lo que he aprendido. Cada etapa de mi vida me ha llevado a ser la mujer que soy ahora, y que tiene muchas historias que contar”, dice emocionada la cantante de 52 años nacida en la ciudad de Cali. “La mujer que soy” es el primer adelanto de un nuevo álbum con el que celebra 20 años de carrera. Con este tema, fusiona el pop tropical que la caracterizó en sus inicios con elementos más modernos, como el sonido country de la mandolina y el banjo, que le dan un giro fresco y sofisticado a su estilo.

Este regreso también marca el reencuentro después de 15 años de Fanny Lu con José Gaviria, el compositor y productor con quien trabajó en sus primeros éxitos y fue clave en el desarrollo de su sonido. “Volver a trabajar con José ha sido un sueño hecho realidad. Es una sensación hermosa producir un álbum completo como en los primeros años, con esa química de trabajo que teníamos al principio, pero con una energía mucho más madura”, comenta la famosa.

El sencillo es un claro reflejo de la madurez de Fanny Lu, quien ahora, con más de dos décadas en la música, se siente más conectada que nunca con sus raíces y con su feminidad que disfruta tanto. “La mujer que soy” habla de Fanny Lu, y todas las mujeres que se atreven a ser ellas mismas, a abrazar su proceso y a encontrar belleza en sus propias historias.