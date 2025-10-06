El videojuego fue creado originalmente como un prototipo en cuatro días durante un game jam, y más tarde se expandió a un lanzamiento completo. Celeste se lanzó en enero de 2018 para las plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS y GNU/Linux.

Jugabilidad

Celeste es un videojuego de plataformas en el que los jugadores controlan a una joven llamada Madeline mientras asciende una montaña evitando varios obstáculos mortales. Además de saltar y trepar paredes durante un tiempo limitado, Madeline tiene la capacidad de impulsarse en medio del aire en cualquier dirección. Este movimiento solo se puede realizar una vez y debe reponerse ya sea aterrizando en el suelo o golpeando ciertos objetos como cristales reponedores. A lo largo de cada nivel, el jugador encontrará mecánicas adicionales, como muelles que lanzan al jugador o plumas que permiten un vuelo breve, y objetos mortales como púas que devolverán a Madeline al inicio de una sección si ella muere. Ocultos a lo largo de cada nivel hay fresas opcionales, obtenidas a través de desafiantes plataformas o secciones de resolución de rompecabezas, que afectan ligeramente a la jugabilidad. Además, hay cintas de casete que desbloquean las variaciones más duras del “lado B” de ciertos niveles, y los corazones utilizados para acceder al contenido posterior al videojuego. El prototipo original de Celeste Classic Pico-8 también se puede encontrar como un minijuego oculto.

Argumento

Celeste sigue a una joven llamada Madeline mientras intenta escalar la Montaña Celeste, una montaña ficticia en el oeste de Canadá que aparentemente posee el poder de manifestar la confusión interna y el verdadero yo en la realidad. Mientras sube la montaña se encuentra con otros personajes, incluido Theo, un joven optimista y seguro de sí mismo de Seattle que vino a la montaña para tomar fotografías; una anciana que vive en la montaña; el Sr. Oshiro, el fantasma del conserje de un hotel abandonado en la montaña; y otra Madeline hostil que es la parte paranoica, pragmática y egoísta de ella, cuyo cuerpo ha sido creado por la montaña. Madeline sufre de depresión y ataques de pánico, y mientras sube la montaña, se ve obligada a enfrentar y superar sus demonios internos, además de las pruebas que ofrece la montaña.