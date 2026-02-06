Celia Lora no desea ver a Manelyk

Celia Lora habló sobre su ruptura con Manelyk González y dejó claro que no piensa volver a coincidir con ella en ningún proyecto. El tema salió en charla con Gabo Cuevas, en la que se habló de La casa de los famosos y la convivencia que hubo entre ambas, y si volvería a entablar amistad con Manelyk.

La respuesta fue directa y con humor seco: “No, ni en el infierno”. Así marcó distancia de quien fuera su amiga cercana. Celia dijo que su examiga hace cosas muy raras y que lo mejor que le pudo pasar es no volver a verla: “Gracias a Dios yo ni pienso en eso. Lo mejor es que ya no esté en mi vida”.

La modelo fue más lejos y aseguró que la exintegrante de Acapulco Shore es una interesada. “Hay gente que te utiliza y está viendo qué puede sacar. No es amistad, es interés”, externó.