Ceniza en la boca de Diego Luna

Aunque las cenizas no tienen algún sabor, para algunos guardan la última oportunidad de los recuerdos. Ceniza en la boca es la más reciente película de Diego Luna, quien en esta ocasión deja de lado la actuación para dirigir una historia basada en la novela de la escritora Brenda Navarro.

Este filme no es la fantasía del sueño europeo ni la idea de que irse a otro país garantiza una vida mejor. Es, más bien, el retrato de cómo el desplazamiento puede abrir heridas que ya estaban ahí, y cómo los vínculos familiares, cuando están fracturados, pueden hacer que cualquier territorio se vuelva inhabitable.

Dentro del marco de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la película tuvo su estreno nacional como parte de la selección de largometraje mexicano.

¿De qué trata?

Lucila abandona México con su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid, quien se había marchado unos años antes en busca de un futuro mejor. Al llegar, la cruda y asfixiante realidad que les espera resulta mucho más dura de lo que Lucila había imaginado. Aun así, está decidida a sacar el máximo provecho de esta nueva y frágil vida.

Su director

Dentro del cine contemporáneo nacional, si hay una persona que destaca por su labor tanto en México como en el extranjero, es Diego Luna, con sus múltiples facetas como productor, actor, guionista y director. En esta ocasión adapta la novela de Brenda Navarro con una sensibilidad que evita el melodrama y apuesta por la crudeza emocional.

Su dirección se concentra en los silencios, en las miradas que cargan resentimiento, en los gestos que revelan lo que nunca se dice. Construye una atmósfera donde la migración no es un viaje heroico, sino una experiencia que desarma, que confronta y que obliga a mirar las fracturas familiares que se arrastran desde hace años.

Porque conforme avanza la película, entendemos dos cosas: si nuestra conexión con los más cercanos está rota, y si nuestra relación con la sociedad muestra rechazo, la vida puede parecer podrida sin importar dónde estemos.

Lazos familiares

Lo más poderoso de la cinta es cómo muestra que irse no siempre significa escapar. A veces significa encontrarse con nuevas formas de violencia: la del país que te recibe, la de la familia que ya no sabe cómo sostenerte, la de la identidad que se fragmenta entre dos territorios que no terminan de aceptarte.

La película me hizo pensar en la vida de los migrantes que, después de años en otro sitio, regresan sin sentirse parte de ninguno. Un limbo emocional donde ningún lugar te recuerda tal y como eras.

La cinta también resuena por su honestidad: no romantiza la migración, no la convierte en un viaje de superación, no promete redención. En cambio, muestra cómo los lazos familiares, cuando están dañados, pueden hacer que cualquier intento de empezar de nuevo se vuelva más difícil, y cómo las cenizas pueden ser lo más cercano que queda de un ser querido.

Con un reparto que, en conferencia de prensa, se mostró conmovido y unido como una verdadera familia, lo conforman Anna Díaz, Sergio Bautista, Adriana Paz y la primera actriz Luisa Huertas.

Diego Luna añade una cinta más a su filmografía como director, abordando un tema que se ha vuelto central en los últimos años: la migración contemporánea. Nos entrega un retrato honesto de cómo el desplazamiento afecta el cuerpo, la identidad y los vínculos más profundos.

Es una película que duele, pero también acompaña. Y en tiempos en los que la migración se reduce a números y estereotipos, Ceniza en la boca nos recuerda que detrás de cada viaje hay una historia que importa, una que no entendemos en cabeza ajena, pero que en este caso muestra a una familia intentando sostenerse. Porque al final, queramos o no, ese lazo que nos une siempre pesa de una forma u otra.