Censuran a ganadores de La Granja VIP

Televidentes quedaron extrañados de que los finalistas de La Granja VIP, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, no estuvieran presentes en el programa Ventaneando.

En redes afirman que esto se debió a que, durante toda la competencia, los conductores del vespertino apoyaron a “la Bea” y reprobaron los antecedes de los integrantes de Team Muro. La ausencia del “Golden Boy” y el “Eterno”, como se dieron a conocer Adame y Gómez durante el reality, llamó la atención de sus seguidores, especialmente, porque los dos grandes finalistas sí estuvieron presentes en Venga la alegría, junto con sus excompañeros Kim Shantal, La Bea, César Doroteo y “El Patrón”.

Durante la visita del “team Cacaraqueo” a Ventaneando, Shantal sugirió que varios de los exparticipantes estaban presente en la gira a medios solo por el compromiso que habían hecho a través de un contracto pues, de otra manera, no habrían vuelvo a reunirse con el elenco de la primera temporada, aunque no quedó claro si se refería a exparticipantes como Omahi, que al terminar su participación quiso desembarazarse de todo lo relacionado al programa. “Yo lo que supe Lupe, fue que muchas de las personas que estaban ahí, fueron solo por un papelito, que no tenían ni ganas ni intención”, dijo.

En la charla, ninguno de los exparticipantes hizo referencia al triunfo de Adame o al segundo lugar de Eleazar, lo que causó inconformidad entre los seguidores de La Granja que, inmediatamente, recurrieron a las redes del vespertino para preguntar el motivo de la ausencia del Team Muro.

Fueron los mismos usuarios que sugirieron que fue la titular de Ventaneando, Pati Chapoy que —por cierto— no estuvo presente en la emisión, quien habría impedido que Alfredo Adame participará en la entrevista, debido a que, anteriormente, habría mostrado su animadversión por la personalidad del actor.