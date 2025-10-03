Cereales para beber

Tienen un papel muy importante en una alimentación variada y saludable. Aportan energía y nutrientes indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Por eso son, en muchas culturas gastronómicas, la base de la alimentación. Podemos consumir cereales enteros, en forma de pan, pasta u otras preparaciones

Qué son los cereales solubles

Los cereales solubles son una magnífica alternativa al café gracias a su delicioso e intenso sabor. Se elaboran con cereal natural tostado, molido y mezclado con otros ingredientes como la achicoria.

La achicoria es una planta muy común en nuestro país, de raíz larga, hojas dentadas y unas bonitas flores azules. La achicoria tiene un ligero sabor amargo, por el que tradicionalmente se ha utilizado como sustitutivo del café.

La combinación de cereal con leche es una magnífica opción para empezar el día de forma saludable.

Qué aporta la bebida de cereales

Los cereales han estado presentes en la alimentación humana desde el inicio de los tiempos. Precisamente los cereales fueron uno de los primeros cultivos del ser humano y marcaron el inicio de la agricultura por la facilidad de cultivo y porque son una fuente de energía.

Los cereales tostados usados en las bebidas de cereales mantienen buena parte de sus propiedades.

La achicoria, el sabor de los cereales solubles

La achicoria es una planta muy común en nuestro país que tradicionalmente se ha usado como sustituto del café por su sabor amargo e intenso.

El café de achicoria se prepara con la raíz de la planta, que se tuesta y se muele. Se trata de una planta muy poco calórica y rica en vitaminas A, B y C, además de potasio. Y no contiene cafeína, por lo que es perfecta para aquellos que buscan una alternativa a la cafeína.

Los cereales en la alimentación diaria

Los cereales aportan energía, y si además son integrales, una mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales. Por eso, deben estar presentes en nuestra alimentación diaria.

Los expertos recomiendan consumir entre cuatro y seis raciones al día de hidratos de carbono, preferiblemente cereales integrales. En este grupo se encuentran el pan, la pasta, el arroz o los cereales de desayuno.

Qué cereales se usan para beber

En los cereales, los ingredientes principales son el centeno, la cebada y la achicoria en una proporción de 80% de cereales y 19% de achicoria.

El centeno tiene un alto contenido en fibra, es fuente de proteínas vegetales y rico en minerales como el selenio y el zinc. La cebada, por su parte, es baja en grasas y, como el centeno, rica en fibra.

En la variedad está el gusto

Una alimentación rica y variada debe incluir diversidad de alimentos y preparaciones. Los cereales tostados para beber son una manera fantástica de incluir más variedad a la dieta. Además, tienen más usos de los que imaginas.