Cervantino llegará a 16 estados del país

Con presencia en 32 ciudades de 16 entidades, el Circuito Cervantino da alcance nacional a la programación de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), como parte de una política impulsada por la Secretaría de Cultura del gobierno de México para descentralizar el acceso a la cultura.

De esta forma, 39 agrupaciones nacionales e internacionales circularán, del 26 de septiembre al 28 de octubre, por municipios de Guanajuato y diversas sedes en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En conferencia de prensa, la directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura, Valeria Palomino, informó que se presentarán artistas nacionales e internacionales de la talla de Mondo Cane con Mike Patton, (La)Horde, Leïla Ka, Rita Donte, Tamara Cubas, la DJ Debit, la Santísima Voladora, el Ensamble Pygmalion, Oliver Normand y Kotaro Fukuma.

Programación

La oferta llegará a eventos representativos de cada estado como la Feria San Francisco de Hidalgo y el Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas, además de recintos como el Centro Cultural Tijuana, el Centro Cultural Helénico, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Complejo Cultural Los Pinos, entre otros. “Para el Festival Internacional Cervantino es vital cultivar estas alianzas estratégicas que fortalecen los espacios de encuentro comunitario. A través del Circuito Cervantino, estas sinergias nos permiten llevar expresiones culturales a todos los territorios del país democratizando el acceso a las artes escénicas para garantizar los derechos culturales de distintas audiencias y fortalecer el tejido social”, expresó Palomino en el Aula Magna del Cenart.

Por su parte, la subdirectora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Haydeé Boetto Bárcena, informó que el Circuito Cervantino en la Ciudad de México tendrá presencia, del 29 de septiembre al 28 de octubre, en tres de los espacios del instituto: el Centro Cultural del Bosque, el Jardín Escénico y el emblemático Palacio de Bellas Artes.

Asimismo celebró la participación de diversas aupaciones de Inbal, tanto en la programación, tal es el caso de la presentación de la Ópera de Bellas Artes con Adriana Mater, de Kaija Saariaho, y la puesta en escena de Tosca, de Giacomo Puccini, por parte de la Compañía Nacional de Ópera, con la participación del Coro y la Orquesta del Palacio de Bellas Artes.

También se presentan en Guanajuato el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes con Voces que atraviesan el silencio y el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes con Cinco comisiones: obras latinoamericanas, así como la Compañía Nacional de Teatro con Misantropías, de Héctor Mendoza, bajo la dirección de Luis de Tavira.

Intercambio

“La presencia del Inbal en el Festival Internacional Cervantino funciona en dos sentidos: nuestros recintos reciben una parte importante de su programación internacional y al mismo tiempo nuestros cuerpos y agrupaciones llevan su trabajo a Guanajuato. Esta colaboración fortalece la circulación artística, propicia el intercambio entre creadoras y creadores de distintos países y acerca a los públicos a una oferta diversa”, aseguró Boetto.

La agregada cultural de la Embajada de Francia en México, Amaya Ducru, recordó que la presencia de Francia como país invitado del FIC adquiere una dimensión especial porque celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. “Nuestra visión es clara: que las obras circulen, que los artistas se encuentren y que los públicos puedan descubrir nuevas propuestas en donde viven. El Circuito Cervantino ofrece precisamente esa posibilidad, pues la programación no se queda en Guanajuato, continúa su camino, llega a otras ciudades y encuentra nuevos públicos. Para Francia esta dimensión es absolutamente fundamental”, dijo Ducru.

Cabe recordar que la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) se lleva a cabo del 3 al 18 de octubre de 2026, con 212 funciones y 2 mil 746 artistas, y Francia como país invitado en el marco de los 200 años de las relaciones bilaterales México-Francia.