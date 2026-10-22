César Bono habla sobre su salud

El actor César Bono pidió no caer en sensacionalismos sobre su estado de salud, porque él se encuentra muy bien, recuperándose de su cirugía para retirar un tumor de un párpado y con sus dos ojos intactos, listo para seguir trabajando. “Sí me voy a recuperar, pero quiero aclarar antes que nada, que no perdí el ojo. Sí me quitaron un poco de párpado tanto de abajo como de arriba, por eso no puedo abrirlo”, aseguró.

El famoso explicó que todo comenzó con una bolita en el párpado de su ojo izquierdo, a la cual no le tomó importancia, pero fueron sus hijos quienes le hicieron ver que era necesario que checara lo que le estaba pasando, así que decidió ir al dermatólogo. “El doctor me dijo ‘César, las cosas por su nombre, lo que tienes en el párpado es un tumor y hay que extirparlo’”, contó.

Intervención

Fue referido a una clínica especializada en salud ocular (Clínica Oftamológica Centro Arista), donde le realizaron la cirugía el pasado 16 de octubre, en la cual le pudieron retirar el tumor en su totalidad. “Lo malo fue que después de la cirugía sentí que moría, porque tenía un dolor extremo, no lo soportaba, pero gracias a Dios se ha ido convirtiendo en una molestia, porque ya no duele, pero sí es molesto ver con un solo ojo, porque traigo un parche de gasa”, contó.

Bono comentó que fue precisamente ese parche el que dio el efecto visual de tener la cuenca vacía, y que se vio en la fotografía con la que aseguraron que había perdido el ojo, pero era por la cantidad de sangre que ya había absorbido la gasa, ya que fue tomada en su postoperatorio. “Esa foto se la envié a un cuate, pero este ‘amigo’ lo que hizo fue un escándalo, fue la persona que corrió por la prensa, pero quiero decirles que di función, para que vean que no está grave la cosa, pero llegó gente (reporteros) al teatro como si me hubiera agarrado el toro”, expresó.

Lo que sigue para su total recuperación, precisa, es una pequeña cirugía para reconstruir su párpado y así pueda abrir y cerrar el ojo sin dificultad, lo cual será dentro de algunas semanas. Sobre el análisis patológico del tumor, César comentó que aún no tiene una fecha para la entrega de resultados, pero espera que sea benigno.