César Bono no perdió su ojo

La salud de César Bono desató preocupación entre el público y algunos medios de comunicación, luego de que se reportara que el actor había perdido el ojo izquierdo a causa de un tumor.

En el programa de Gustavo Adolfo Infante, se aseguró que Bono había sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor del ojo; sin embargo, durante la intervención, los médicos se habrían visto en la necesidad de retirarle el órgano completo. Incluso, afirmó que ahora esperaban los resultados de una biopsia para descartar otro tipo de complicaciones.

Aclaran situación

Ante la preocupación que generó la noticia, Leonardo Bono, hijo del actor, recurrió a sus redes sociales para aclarar los rumores y hablar sobre el estado de salud de su padre. “Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, escribió en una historia de Instagram, donde también agradeció los mensajes de cariño que ha recibido.

Además, señaló directamente a Infante por difundir la información sin verificarla y lamentó que otros medios de comunicación hayan retomado estos rumores, provocando la angustia en su familia. “Lamentablemente, Gustavo Adolfo Infante difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren”, expresó.

Por último, dedicó unas palabras para quienes se han acercado a él para preguntar por la salud de su padre: “Gracias, de corazón, por estar al pendiente de mi familia”.

En los últimos años, el protagonista de Defendiendo al cavernícola ha enfrentado distintas complicaciones. En 2018 sufrió nueve infartos, uno al miocardio y ocho cerebrales, que dejaron secuelas en la movilidad.

En marzo de 2022, fue hospitalizado de emergencia debido a una perforación en el duodeno, derivada de una úlcera estomacal. Y, a inicios de este año, sufrió una fractura de costillas tras caerse en el baño.