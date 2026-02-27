César Fierro llama a reflexión

En el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, apenas aparecieron los créditos finales del documental La libertad de Fierro, la sala estalló en aplausos y sollozos de gente.

En la pantalla, en contraste, César Fierro se veía nervioso, alerta, risueño en ocasiones, pero siempre sin llorar. Hoy tiene 70 años, pero pasó cuatro décadas en prisión en Texas, más de 20 en confinamiento solitario en el corredor de la muerte, todo por un crimen que no cometió.

Fue invitado por el Senado de la República a una proyección especial y conversatorio para exponer su caso cómo un ejemplo de la dificultad que enfrentan algunas personas una vez que salen de prisión. “Ha sido bastante difícil llegar hasta aquí, pero ha valido la pena; hay que olvidar rencores para vivir feliz”, dijo el hombre enfático ante los asistentes.

Al lugar acudieron, además, el director Santiago Esteinou; el senador Juan Carlos Loera, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte; y a Óscar Prado, de la Comisión de Derechos Humanos de CDMX.

Justicia y realidad

Estrenado en 2024, el documental funciona como segunda parte de otro titulado Los años de Fierro (2014), que abordó su proceso para ser liberado.

Ahora el foco deja lo jurídico para situarse en la reinserción, la dignidad y, de forma inesperada, en la amistad entre protagonista y cineasta. “La película y la situación actual del caso invitan a pensar en la diferencia entre la justicia en el papel y en la realidad, en la que a las víctimas se les impone un proceso larguísimo y una violencia burocrática tremenda”, señaló el realizador en la charla.

Fierro dejó Ciudad Juárez en 1979 y regresó a un país irreconocible. Sus mayores retos hoy son: la tecnología, moverse en la Ciudad de México (donde ahora vive) y adaptarse a una vida que avanzó sin él. “Es un milagro que pueda hacer llamadas y mandar mensajes; todavía no lo entiendo”, dijo entre risas.

Mientras aprende un oficio y reconstruye su autonomía, el Estado aún discute cómo reparar el daño que vivió por su proceso. La CNDH, explicó el director, recomendó brindarle una compensación económica, atención médica y psicológica, una disculpa pública y medidas de no repetición.

El realizador recordó, además, que Los años de Fierro, realizada hace 12 años, no se exhibió durante mucho tiempo por temor a represalias legales, incluida la posibilidad de que César Fierro fuera ejecutado en EE. UU. Los años de Fierro se exhibe actualmente en la Cineteca Nacional; La libertad de Fierro y la primera parte pueden encontrarse de forma simultánea en plataformas digitales, bajo modalidad de pago.