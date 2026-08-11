Chacho y Alessandra preparan tour

En medio de un salón de ensayos hay una estructura organizada por niveles, de la cual suben y bajan dos figuras que son familiares para el público mexicano, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, quienes trabajan horas de forma meticulosa para pulir su espectáculo. Sin Límites, como titulan la gira, ensayan y revisan que todo funcione perfectamente, pero ahora, lejos de la tensión, ambos lo toman con calma y se la pasan muy bien.

Chacho señala que este es uno de los regalos de la madurez, porque ya no se carga con la incertidumbre de qué sucederá en el futuro, como en la juventud, algo que a veces impide estar atento al presente.

“No digo que no hay nervios, claro que los hay, pero los canalizamos de otra forma y tratamos de estar aquí, ya no nos paralizamos por el miedo, ahora esos nervios son los que nos impulsan”, dice Gaytán.

Pero para Alessandra esa tranquilidad tiene que ver con algo más, la seguridad que dan casi 34 años de carrera y la madurez que tienen como artistas y como personas con más de 50, una etapa donde, coinciden, sienten que ya no tienen que demostrar nada, ni arriba, ni abajo del escenario.

“Me acuerdo cuando cumplí 40 el haber sentido esta sensación de ‘ya me vale lo que opinen de mí’, como que me quité un peso de encima, ese peso de estar comparándote con otras, o de estar compitiendo todo el tiempo. Si en los 40 mi filosofía era ‘¡ya me vale!’, ahora que voy a cumplir los 55 pues todavía más, porque deshacerte de eso te da una libertad y una ligereza que antes no teníamos”, reconoce Rossaldo.

Libres

El también productor de Sentidos Opuestos comparte que ahora tienen la libertad de elegir sus batallas, porque tienen claro lo que buscan como artistas, que es seguir experimentando y hacer cosas nuevas, sin dejar de lado la esencia del grupo.

“Ahora somos dueños de lo que decidimos, de qué cantamos, cómo lo hacemos, etcétera, más ahora que está esta época globalizada donde hay fusiones que antes no se hacían, porque si eras rockero tenías prohibido hacer cumbias, y actualmente en festivales como Vive Latino o Coachella hay de todo, entonces ahora nos damos el lujo de hacer ciertas cosas que antes eran un sacrilegio”, expresó.

Sin límite para la diversión

Es precisamente por esta razón que Alessandra y Chacho decidieron titular esta gira Sin Límites, porque en estos momentos son ellos los que ponen su creatividad y sus ganas de reencontrarse con su público en solitario. Y en la última década, recuerdan, se habían enfocado en shows corales como Únete a la fiesta y 90’s Pop Tour.

“Estamos en un momento de nuestra vida en la cual justo no hay límites, como una vez los hubo, es decir, ya no tenemos que adecuarnos a algo o a alguien, o tener que seguir ciertas reglas. Esta gira es una sin límites de diversión, de música, de nostalgia, de tiempo, es un concierto que engloba toda la historia de Sentidos Opuestos y más, porque nos estamos dando el gusto de interpretar todo lo que nos da la gana”, comenta Alessandra.

Una de las cosas que emociona a Chacho de comenzar la gira Sin límites es que le dio la oportunidad de revisitar los éxitos de Sentidos Opuestos, para poder darles nuevos arreglos que los refrescaran y los trajeran a la actualidad.

“Traemos cosas nuevas en el sonido, la gente lo va a sentir y a notar, es un sonido 2026 pero conservando la columna de Sentidos Opuestos, esas estructuras que la gente quiere escuchar”, cuenta Chacho.