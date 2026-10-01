Chacón cantará en Tosca de Puccini

Después del Rigoletto que hizo el año pasado en el Palacio de Bellas Artes, el tenor Arturo Chacón-Cruz (Navojoa, Sonora, 1977) fue invitado por el exdirector de la Ópera de Bellas Artes, Marcelo Lombardero, para participar en la obra Tosca, de Puccini, en el papel de Cavaradossi, personaje que alternará con Carlos Arturo Galván.

La primera vez que Chacón-Cruz interpretó a Cavaradossi fue hace 11 años y, desde entonces lo ha repetido en distintas ocasiones en varios países, cuenta el cantante en entrevista. “Es uno de los papeles más bonitos y más enteros del repertorio pucciniano. Es mi papel favorito para cantar de todo el repertorio. Tengo un papel favorito para cantar y otro para actuar. Para actuar, ‘Los cuentos de Hoffmann’, de Offenbach, que es un papel extraordinario como actor. Para un cantante con mis características físicas, como es para mi garganta, este es el papel ideal. Tiene el rango y la emoción perfectas para mí. Es un personaje con el cual me alineo mucho: ama a su país, ama a su mujer, es íntegro. Es alguien que, aún sabiendo que lo van a matar si dice la verdad, elige decir la verdad. Tiene una integridad excepcional y la música también va en paralelo. Puccini sabía unir el significado de la palabra y en la música te lo enseña de la misma manera. Es increíble cómo refuerza una cosa con la otra”, dijo, en entrevista, el cantante.

Abunda que su ideal como ser humano es Cavaradossi: “Quisiera ser como él. Cavaradossi es íntegro y esa integridad lo hace agradable a todos”. Y adelanta que se prepara para una serie de debuts que significan un reto en los próximos meses: Manon Lescaut, de Puccini (el personaje es Renato des Grieux) en el teatro Campoamor en Oviedo; La fanciulla del West, también de Puccini, como Dick Johnson, en la Ópera de Ginebra: “Es el primer y único papel pucciniano que representa a un mexicano. Después de tantos años de cantar a Puccini, me siento como si lo conociera”.

Las funciones son los días 4, 6, 8, 11 y 13 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. El director concertador es Stefan Lano y el de escena, Luis Miguel Lombana. Participan la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes y el Coro Metropolitano Huitzilli.