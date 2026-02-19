Chacorta no se reencontrará con Aurelio

El regreso de El Señor de los Cielos con la actuación Rafael Amaya, de nuevo como Aurelio Casillas será una realidad en la temporada 10 de la serie, el actor mexicano, quien estuvo ausente, anunció que estará de vuelta, eso sí no se podría ver en pantalla el esperado reencuentro entre los hermanos Casillas, Aurelio y Víctor, mejor conocido como Chacorta.

Así lo dio a conocer Raúl Méndez, quien el dio vida a Chacorta durante las primeras temporadas de la exitosa producción de Telemundo, este personaje, el hermano explosivo de Aurelio, sí regresó para la serie Dinastía Casillas, sin embargo, a través de un sincero mensaje, Méndez reveló por qué no se dará un reencuentro entre los hermanos Casillas.

Raúl Méndez agradeció el amor mostrado a su personaje, uno de los más entrañables del universo Casillas, y en respuesta a los cuestionamientos sobre su aparición en la temporada 10 de El Señor de los Cielos, Méndez negó que esto vaya a ocurrir, a pesar, dijo, de que lo solicitó directamente.

Tocando puertas

“La respuesta es no. En esto quiero ser profundamente transparente y profundamente sincero con ustedes. Yo fui personalmente a las oficinas de Telemundo en Miami para poner sobre la mesa lo que significaría para ustedes un reencuentro entre estos dos personajes; desgraciadamente la decisión, o la condición, como ustedes quieran leerlo ya estaba tomada”, expresó el actor.

Precisó que por decisiones tomadas por la empresa Telemundo, el personaje de Chacorta Casillas no estará en la nueva temporada de la serie inspirada en la vida narcotraficante mexicano Amado Carrillo. “Por lo tanto no habrá reencuentro entre estos dos personajes y no, Chacorta no estará en la décima temporada de ‘El Señor de los Cielos’, decisiones tomadas por la empresa”, expresó.

Raúl Méndez confesó que haber estado en La dinastía Casillas le permitió descubrir qué tan querido es el personaje de Chacorta, y él, con eso se queda. “En la vida no se pueden ganar todas las batallas es correcto pero sí se puede aprender de cada una de ellas y yo aprendí muchísimo de ‘La dinastía Casillas’, me voy con el corazón lleno de todo el amor que ustedes me demostraron. Hoy me quedo mucho más tranquilo porque sé que hay más gente que quiere el personaje de Chacorta que aquellos a los cuales el personaje les incomoda”, comentó.