Chadwick Boseman recibirá estrella

Chadwick Boseman, quien dio vida a T’Challa en la recordada película Black Panther, recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a cinco años de su partida.

El actor es mayormente recordado por interpretar al Rey de Wakanda y por su presencia en varios proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

De acuerdo con Variety el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de develación de la estrella en el icónico Paseo de la Fama, un reconocimiento a su trayectoria que continúa inspirando a millones de fanáticos. La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que la distinción será otorgada de manera póstuma y que familiares y amigos cercanos asistirán al evento.

El hombre detrás Black Panther

El legado de Boseman no solo trascendió en la gran pantalla. También fue partícipe de importantes asociaciones benéficas, especialmente aquellas enfocadas en la lucha contra el cáncer. Durante años colaboró con instituciones como el St. Jude Children’s Hospital, donde solía visitar a pacientes y compartir momentos de alegría con ellos.

Por otro lado, fue un activista comprometido con movimientos como Black Lives Matter, apoyando iniciativas que buscaban combatir el racismo y la brutalidad policial contra las personas negras. Su voz se convirtió en una guía para muchos jóvenes que encontraron en él un símbolo de dignidad y resistencia.

Chadwick también es recordado por su generosidad con colegas de la industria. Un ejemplo ampliamente difundido fue el apoyo que brindó a Sienna Miller, a quien donó parte de su salario para que pudiera participar en la película Nueva York sin salida, gesto que marcó profundamente a la actriz. “Todo el mundo entiende la disparidad salarial en Hollywood, y pedí una cantidad a la que el estudio no iba a llegar. Él era un apasionado de mi trabajo, lo cual fue emocionante, porque era recíproco”, comentó Miller a la revista Empire.

Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, a los 43 años. Su ausencia aún pesa en la industria, y su memoria continúa presente. En Black Panther 2, Marvel Studios realizó un homenaje especial al actor durante la introducción, reafirmando el impacto que dejó dentro y fuera de la pantalla.