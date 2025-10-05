Chainsaw Man llegará a México

La esperada producción Chainsaw Man-La película: Arco de Reze llegará a México en octubre, después de su paso por Japón.

El filme animado, producido por el estudio MAPPA y distribuido globalmente por Crunchyroll y Sony Pictures, es uno de los estrenos más esperados del año por los fanáticos del anime. En México, Chainsaw Man se ha convertido en un fenómeno, al lado de títulos como Demon Slayer.

Su popularidad radica en la mezcla de violencia explícita, humor negro y una animación de primer nivel desarrollada por el aclamado estudio MAPPA.

La historia de Denji y Reze

La cinta adapta el arco de Reze del manga original de Tatsuki Fujimoto. La trama sigue a Denji, quien continúa su vida como cazador de demonios tras fusionarse con el diablo motosierra, Pochita.

Sin embargo, su rutina se ve alterada al conocer a Reze, una joven enigmática que desatará secretos, alianzas imprevistas y conflictos que pondrán a prueba su lealtad hacia Makima y la organización para la que trabaja.