La historia sigue a Chancho, un perro pug muy travieso y egoísta que, en esta ocasión, disfruta estar completamente sucio y maloliente. Se revuelca en la basura, bebe leche echada a perder, deja huellas de lodo por toda la casa e incluso mete la cabeza en el inodoro. Su dueño intenta convencerlo de que se bañe, pero Chancho se niega rotundamente.

Para evitar el baño, idea un plan para tapar la tina y escapar del agua. Sin embargo, como ocurre en otros libros de la serie, su comportamiento termina causándole un problema inesperado y muy divertido. Al final, Chancho aprende una lección sobre la importancia de la higiene y las consecuencias de sus propias acciones, presentada con mucho humor y sin resultar moralizante.

Uno de los aspectos más llamativos de Chancho El Apestoso es el estilo de su autor, Aaron Blabey. El texto está escrito en versos con rimas, lo que hace que la lectura tenga un ritmo ágil y agradable. Este recurso facilita que los niños sigan la historia con interés y disfruten de la musicalidad del lenguaje. Además, las ilustraciones ocupan un papel muy importante, ya que muestran con gran expresividad las emociones y ocurrencias de Chancho, complementando perfectamente el texto y haciendo que la historia resulte aún más divertida.

Entre los temas principales que aborda esta obra destacan la importancia de la higiene personal, la responsabilidad sobre las propias acciones, las consecuencias de tomar malas decisiones y el aprendizaje a partir de los errores. También promueve hábitos saludables de una manera cercana al mundo infantil, utilizando el humor para captar la atención de los pequeños lectores.

Este libro está recomendado principalmente para niños de entre 3 y 7 años de edad. Los más pequeños pueden disfrutarlo cuando un adulto se los lee en voz alta, mientras que los niños que ya están aprendiendo a leer pueden seguir la historia por sí mismos gracias a su lenguaje sencillo, sus rimas y sus ilustraciones llamativas.