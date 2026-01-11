Chantal le responde a Florinda

La reciente reacción de Chantal Andere ante las declaraciones de Florinda Meza reavivó la controversia sobre el supuesto incidente ocurrido durante la boda de la actriz mexicana con oberto Gómez Fernández en 2001.

El tema cobró interés luego de que, en 2025, Meza asegurara que fue víctima de una posible intoxicación durante aquella celebración. La respuesta de Andere fue contundente.

La versión de Florinda

Durante una entrevista con La Saga en 2025, Florinda Meza relató que tanto ella como Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, vivieron un episodio inusual tras la boda religiosa de Roberto Gómez Fernández y Chantal Andere.

Según la actriz, experimentó una sensación “hipnótica y adormilada” luego de consumir una bebida que, afirma, solo contenía agua mineral y limón. Meza describió que, al regresar del evento, sufrió una caída que le provocó lesiones faciales permanentes. “Me partí la cara y mi hermosa nariz”, confesó. También indicó que tuvo que someterse a tres cirugías reconstructivas y que los médicos le recomendaron una cuarta, la cual rechazó. “Respiro, eso es lo que importa”, aseguró.

Según su testimonio, evitó el alcohol para poder conducir, ya que “Chespirito” había bebido durante la fiesta. Sin embargo, poco después de iniciar el trayecto, comenzó a sentir síntomas como taquicardia y entumecimiento. “Sentía como mil alfileres en el cuerpo, la cara caliente, el corazón lo sentía en las orejas”, detalló.

La famosa insistió en que la bebida pudo haber sido adulterada: “Mi bebida pudo estar mezclada con alguna sustancia ilícita”. Al llegar a casa, perdió el control físico y cayó al suelo, situación que la llevó a afirmar que aquella noche “casi arruinó la celebración”.

La respuesta de Chantal

En un reciente encuentro con la prensa, Chantal Andere fue cuestionada sobre las palabras de Florinda Meza. La actriz eligió mantener distancia del conflicto y se mostró firme en sus declaraciones. “Yo siempre he sido muy respetuosa de lo que opinen los demás y ustedes me conocen. Jamás en la vida le daré ni siete minutos a nadie que haya dicho nada de mi vida por ninguna circunstancia”, expresó ante los reporteros.

Cuando se le preguntó directamente si existió algún tipo de sustancia en la boda, Andere rechazó cualquier insinuación, manteniendo el tono sereno y evitando alimentar la polémica.