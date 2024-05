Chantal quiso ser parte de Timbiriche

Como actriz, Chantal Andere es una de las grandes. Sus villanas le han valido el reconocimiento del público; sin embargo, lo que muy pocos saben es que, antes de dedicarse a la actuación, Chantal soñaba con ser parte de una de las agrupaciones más importantes de la escena musical: Timbiriche.

Incluso, recibió una invitación para unirse a la famosa banda, pero sus padres no se lo permitieron y fue así como vivió la primera gran desilusión de su vida. “Estaba muy chica y me decían: yo no te voy a limitar a tus sueños, jamás, solo te vamos a aconsejar. Me hicieron el favor de invitarme a un grupo muy famoso: Timbiriche (y) ahí sí no me dejaron, pero yo no lo supe. Me enteré después y sí me enojé”, dijo durante su participación en el panel “Huellas” del History Fest.

Aunque, en su momento sintió un gran enojo con sus papás, ahora valora que le regalaron la oportunidad de tener una infancia feliz y plena, sin tener que preocuparse por asuntos de trabajo a tan corta edad a la que, quizás, no se hubiera acostumbrado.

“Ahora se los agradezco porque, en ese entonces, mis compañeros de ese grupo estaban muy chiquitos; entonces era viajar con tutores, no ir al colegio, pasar navidades en hoteles y no con mis papás... Siendo hija única era impensable”, agregó

Todo lo que vivió y aprendió de sus padres, aseguró, la formaron como mujer y persona; algo que no hubiera podido aprender lejos de casa; y es que, se dijo completamente convencida de que lo que se aprende en casa es fundamental para cualquiera: “Tienes que sacar tus bases de tu hogar, de tu casa, de lo que tú ves, porque esas son las herramientas que tú vas a llevar a tu vida, para ser una mujer exitosa y respetada y querida”.

En este panel también estuvieron presentes la astronauta mexicana Carmen Victoria Félix Chaidez, la empresaria Gina Diez Barroso y la “youtuber” Shulamit Graber quienes coincidieron en romper estereotipos machistas que no les permita avanzara las mujeres.

“Yo insisto en agradecer este panel no dejen de luchar nunca, el único límite sea cuando no estemos vivos, mientras estemos aquí, todo se puede hacer y tener un socio, una pareja ayuda”, concluyó la hija de Jacqueline Andere.