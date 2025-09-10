Chaparro recuerda sus desafíos

El actor y comediante Omar Chaparro abrió su corazón sobre los desafíos que ha enfrentado junto a su esposa, Lucy Ruiz, “La Mojarrita”, durante más de dos décadas de matrimonio. En entrevistas desde el Aeropuerto de la Ciudad de México y en el programa Sale el sol, relató que su relación no ha sido perfecta, pero siempre han buscado enfrentar los problemas juntos. “Hemos estado en la lona los dos”, confesó Chaparro. “Somos un equipo que ha tenido conflictos, no nada más de esa índole; financieros, bancarrota, salud… Lo más maravilloso es que nos hemos visto a los ojos y hemos decidido levantarnos juntos”.

Cuestionado sobre la infidelidad que reveló su esposa, Omar reconoció que ocurrió hace 15 años. “Tengo 29 años con ella, es mi mejor amiga. Los problemas son parte de la vida, la clave está en afrontarlos”, reconoció.

Omar indicó que prefieren enfocarse en lo positivo: “No leemos esas cosas, estamos mejor tratando de disfrutar la vida, leer, cosas que te nutran. La vida ya es lo bastante difícil como para enfocarte en lo malo”.

Actualmente, el comediante se encuentra en un gran momento personal y artístico, preparándose para lanzar un nuevo disco el día de su cumpleaños. Por su parte, Lucy Ruiz recordó cómo logró perdonarlo tras aquel episodio: “Me dijo ‘¿sí me vas a perdonar? Perdóname ya’. Fue en ese momento cuando decidí soltar y no seguir arrastrando el dolor”. Hoy, la pareja asegura estar más fuerte que nunca.