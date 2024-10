Después de su paso por festivales internacionales, la cinta Un viaje al corazón llega a las salas de cine ofreciendo la oportunidad de que el público reflexione sobre la realidad de los migrantes y la importancia de la empatía. “Espero que la gente salga del cine con una mayor comprensión de lo que está ocurriendo en la frontera”, dijo Omar Chaparro.

La trama gira en torno Julián, quien se encuentra en Tijuana luego de ser deportado, es viudo y su única hija requiere un trasplante de corazón, pero él está al otro lado de la frontera, en Los Ángeles. “La historia nos recuerda que nada en la vida es seguro, y que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar”, opina Chaparro, quien interpreta a Julián en la nueva película de Alonso Álvarez-Barreda, que protagoniza también Mercedes Hernández.

Inspirada en hechos reales, es un acercamiento a lo que viven aquellos latinos atrapados en “el bordo”, zona fronteriza de Tijuana donde la precariedad, las drogas y la criminalidad son parte del panorama diario. “Lo que me deja esta película es un aprendizaje profundo sobre la migración”, confesó Chaparro, quien reconoció que no estaba consciente de la gravedad de la situación en la frontera hasta que se involucró en el proyecto.

Su personaje refleja desesperación y lucha, pero también la esperanza de una vida mejor. “Cuando Alonso me habló del guión, me impactó la insensibilidad de estas políticas, no podía creer que alguien fuera deportado cuando su hija está a punto de tener un trasplante. La película refleja la cruel realidad de miles de familias latinas que enfrentan estas situaciones todos los días”, ahondó.

La cinta cuenta con talento mexicano y estadounidense, con nombres como Will Rothhaar, Héctor Jiménez, Jesús Ochoa y London Garza, entre otros. El director Alonso Álvarez-Barreda se inspiró en hechos reales, pues vivió en carne propia la experiencia migratoria. “Tuve acceso a personas deportadas cinco o seis veces, que perdieron todo, desde amigos hasta familia. Esas historias me impactaron, y quise retratar en la película”, comentó.

Álvarez-Barreda reflejó las dos caras de la moneda: los que esperan una oportunidad en la frontera y los que, una vez en EU, enfrentan nuevos desafíos.