Chapoy arremete contra Ninel Conde

La periodista Pati Chapoy no se guardó su opinión y en Ventaneando habló de la actriz Ninel Conde que, en los últimos meses, ha sido criticada en redes sociales por las intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

En el vespertino se presentó una nota de el “bombón asesino”, en la que Ninel habló de las recientes declaraciones que hizo su ex, José Manuel Figueroa, quien la recordó como una novia ausente y poco dadivosa en los quehaceres domésticos. Sin embargo, cuando la titular de Ventaneando estuvo a cuadro, en vez de hacer referencia a lo dicho por Ninel, se limitó a hablar del aspecto de su rostro. “¿Saben qué?, me da la impresión de que todos días Ninel se infla la cara porque, ¿ya vieron los labios?”, expresó.

Pedro Sola salió en defensa de la cantante, aseverando que, en la actualidad, es muy común que las famosas recurran a procedimientos estéticos para hacer algunas modificaciones en su físico. “Pero, está de moda, Pati, que se pongan los labios así”, dijo.

Ricardo Manjarrez, otro de los conductores del programa, indicó que la observación de Chapoy era válida, ya que estaba hablando de lo obvio. “Yo estoy de acuerdo con que, cada uno, haga con su cuerpo, lo que le ayude y con lo que se sienta a gusto pero, no puedes pretender que la gente no note los cambios, y que se comente, y más cuando hay imágenes”, opinó.

Chapoy considera que el rostro de Ninel es completamente otro, mientras que Sola le envió un mensaje, pidiéndole que no permita que hablen mal de ella. “No dejes que te critiquen, Ninel”, externó. A lo que Chapoy contestó: “Es otra cara, ve eso... No me puedes decir que está bonita, Pedro, perdóname”.

Firme, Pedrito siguió argumentado los motivos por los que a él sí le gusta como luce la cantante.