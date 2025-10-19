Chapoy cuestiona éxito de Cazzu

Pati Chapoy cuestionó varios aspectos del primer concierto de Cazzu en la Ciudad de México. Dijo que “estuvo raro” porque la artista se tardó en saludar al público, y porque “sale encuerada todo el tiempo y se cachondea”, expresó en Ventaneando.

Chapoy, quien recientemente entrevistó a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal y expareja de Cazzu, desaprobó que la trapera atraiga al público de jovencitas a través de información falsa en contra de Nodal, lo cual levanta el morbo. “Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver con que ella permanentemente está utilizando esa información falsa, en contra de Christian Nodal, para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito”, dijo.

Lanza crítica

Para Pati Chapoy, Cazzu, con el afán de tener éxito y llenar recintos, ha mentido y ha expuesto información sobre su hija Inti, quien para la comunicadora, es la única perjudicada, así lo aseveró en el programa de TV Azteca. “Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de hacer un alto y darse cuenta que no vale la pena, que a la única que está perjudicando es a su hija. La niña tiene dos años, y no se vale, Cazzu, que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México”, expresó.

La argentina ofreció su segundo concierto en el Auditorio Nacional, donde leyó un mensaje enalteciendo la labor de las madres solteras como ella, y aunque no dijo el nombre de Christian Nodal, se trató de una respuesta al comunicado que el cantante compartió en redes sociales para defenderse y que citó Pati Chapoy en su programa.