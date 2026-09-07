Charlize Theron, entre tequilas

Cuando a Charlize Theron le preguntaron cuál era su platillo mexicano predilecto, respondió divertida: “¿Cuenta el tequila?, ¡lo puedes usar con sal y limón!”

La risa en el Auditorio Nacional no se hizo esperar. Y la ganadora del Óscar por Monster y coprotagonista de Mad Max: furia en el camino siguió dirigiéndose a los cerca de 10 mil asistentes al evento México Siglo XXI organizado por Fundación Telmex, donde fue una de las ponentes de la jornada. “Me encanta un buen mole, el ceviche, yo como comida mexicana varias veces a la semana. Todo es muy bueno, ese es el problema, con un reposado, chile y totopos”, continuó de buen humor.

Durante 50 minutos la sudafricana platicó con el también actor Alan Estrada a quien le dijo que la gente de su país y la mexicana se parecen mucho en resiliencia y tenacidad hacia el trabajo.

Charlize comenzó su carrera a mediados de los 90, luego de haber trabajado como modelo para poder pagar la renta. Y llegaba a las audiciones despeinada, porque en ese momento no se concebía que alguien dedicada a cualquier cosa relacionada con pasarelas o demostración de productos, pudiese ser actriz. “Yo no creo ser tan talentosa, sino que trabajo más arduamente que los demás, Me quedo más tiempo y eso es lo que me puede diferenciar”, consideró.

Preguntas

Charlize fue cuestionada sobre sus ideas sobre la tecnología y el uso de la IA en el cine, que ha llegado de golpe y amenaza con quitar empleos. La actriz considera que el desafío es estar actualizado y no solo aceptarla porque sí, sino también reflexionar sobre ella. “Puede reducir costos y hacer que un director haga su película que de otra manera no podría, son las cosas positivas; pero, a veces me despierto y veo el vaso medio lleno y a veces medio vacío”, indicó.

Opinó que, aunque el cine irá cambiando y eso ya no puede pararse, eso no hará que la gente deje de ir a las salas y que las películas más pequeñas lleguen a festivales, los cuales jamás a van a desaparecer. “Muchos jóvenes fueron a ver ‘La Odisea’, muchos han ido a ver las películas de Nolan (Christopher) y nos muestra un público diverso, de gama amplia. Quiero creer que siempre tendremos películas como esa, que siempre habrá una buena experiencia cinematográfica, que se tienen que ver en el cine, riéndose (la gente) junta, llorando.

“Sí creo va a cambiar, va a ser diferente, no tengo problema con eso siempre y cuando sepamos hacia dónde va todo. Los estudios van a seguir invirtiendo, va a haber películas y tenemos que aferrarnos a ellos, no debemos dejar que eso muera”, explicó.

La actriz consideró que las cosas para las mujeres en la industria han ido cambiando a cuando ella empezó, pero aún hay mucho por hacer. “Con las mujeres se dice ‘quiero que seas exitosa, pero hasta acá’ y yo nunca he visto que le digan a Tom Cruise eso. Hay que sentirnos que como mujeres aportamos algo, no sentirse mal por pedir dinero y que nos paguen lo mismo que a la contraparte cuando se está actuando o en cualquier trabajo, es lo justo. Yo tardé en darme cuenta de eso”, destacó.

Fue hasta que hizo Monster (tras una década de carrera, en la que hizo Dulce noviembre y El abogado del diablo) que sintió que fue percibida de otra manera. “Dijeron ‘puede cambiar’ y todo mundo se calló”, recordó.