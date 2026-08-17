Charly Zaa afirma que no es narco

Charly Zaa respondió públicamente a las investigaciones que rodean varios de sus bienes y aseguró que su patrimonio procede de más de tres décadas de actividad artística: “No soy narco, ni guerrillero... tampoco he cantado para ellos”, aseveró el colombiano.

La controversia surgió después de que, el 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación ordenara medidas sobre cuatro inmuebles vinculados al patrimonio del artista, cuyo valor conjunto supera los 45 mil millones de pesos.

Entre los activos figuran un centro comercial, dos discotecas y un hotel localizados en Girardot, Cundinamarca, e Ibagué, Tolima. Según la investigación, estos bienes estarían presuntamente relacionados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Niega patrimonio ilícito

Frente a esos señalamientos, el cantante negó cualquier vínculo con narcotraficantes, paramilitares o guerrillas y defendió la procedencia de sus ingresos. “Yo nunca en mi vida, desde que comencé en 1996 como solista, canté ni para narcotraficantes, ni para paramilitares, ni para guerrilleros”, aseguró, al tiempo que cuestionó los elementos utilizados para relacionarlo con estructuras ilegales.

Zaa también sostuvo que sus compromisos profesionales generaban ingresos elevados para la época. “A mí me pagaban 50, 60 mil dólares en el año 97 o 98, por una entrevista en Santiago de Chile, y esto se puede verificar”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, regalías, conciertos, ventas discográficas y giras internacionales permitieron construir el patrimonio que hoy está bajo revisión de la justicia colombiana.

El intérprete aseguró que ya había enfrentado investigaciones relacionadas con acusaciones semejantes en 2010 y 2016, procesos que, según relató, terminaron archivados por falta de méritos. “Aparece otro fiscal hombre y otra fiscal mujer queriendo crear una historia falsa basada en falsos testimonios, para volver a hacer lo mismo”, manifestó.

Cabe mencionar que el cantante colombiano estuvo de visita en México para promocionar sus show del mes de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.